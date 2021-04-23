Пункты вакцинации от коронавируса открылись в четырёх ТЦ на выездах из Москвы
- © РИА Новости / Константин Михальчевский
Как пишет ТАСС, сделать прививку от коронавируса можно в торговом комплексе «Садовод», гипермаркете «Глобус», в торгово-развлекательном центре «Мега Теплый Стан» и в «Леруа Мерлен».
«Впереди майские праздники, в эти дни многие традиционно выезжают на дачу, по пути заезжая в торговые центры на выездах из города. В четырёх таких центрах сегодня начали работу выездные бригады вакцинации от коронавируса», — отметила Ракова.
Бесплатно сделать прививку от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.