Пункты вакцинации от коронавируса открылись в четырёх ТЦ на выездах из Москвы

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Пункты вакцинации от коронавируса открылись в четырёх торговых центрах на выездах из Москвы, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Пункты вакцинации от коронавируса открылись в четырёх ТЦ на выездах из Москвы
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Как пишет ТАСС, сделать прививку от коронавируса можно в торговом комплексе «Садовод», гипермаркете «Глобус», в торгово-развлекательном центре «Мега Теплый Стан» и в «Леруа Мерлен».

«Впереди майские праздники, в эти дни многие традиционно выезжают на дачу, по пути заезжая в торговые центры на выездах из города. В четырёх таких центрах сегодня начали работу выездные бригады вакцинации от коронавируса», — отметила Ракова.

Бесплатно сделать прививку от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.

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