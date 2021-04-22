Эксперт рассказал о мерах защиты от социальной инженерии

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Директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов рассказал о мерах защиты от социальной инженерии.
Эксперт рассказал о мерах защиты от социальной инженерии
  • © РИА Новости / Михаил Мордасов

«Если мы говорим про социальную инженерию, то самое главное — никому не верить. Всякий входящий звонок, всякое входящее сообщение — отнеситесь к нему критически», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Если это банк, то можно перезвонить туда по номеру, указанному на обороте карточки, и спросить, что происходит.

«Потому что когда вы инициируете взаимодействие, с огромной вероятностью вы попадаете именно в банк. Но когда звонят вам, вы не можете быть уверены, что это действительно звонок из той организации, представителем которой называет себя звонящий», — пояснил Касимов.

По его словам, протоколы телефонии несовершенны, и можно подменять номера.

Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как не пострадать от действий телефонных мошенников.

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