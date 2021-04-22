В Челябинской области обезвредили ОПГ

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления угрозыска ГУ МВД по Челябинской области обезвредили ОПГ, заявили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Об этом сообщает URA.RU.

«Мужчина 1990 года рождения, житель Челябинской области, создал преступное сообщество (преступную организацию), привлёк к противоправной деятельности более 15 человек в возрасте от 20 до 32 лет, проживающих в Челябинской, Курганской и Московской областях», — рассказали в пресс-службе.

Участники ОПГ похищали средства граждан. На специальных сайтах потерпевшие бронировали места отдыха в приморских пансионатах, покупали автошины, топливные карты, но товар или услуги не получали.

Выявлено 24 эпизода противоправной деятельности. Общая сумма ущерба оценивается более чем в 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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