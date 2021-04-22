В Екатеринбурге состоялась первая совместная тренировка парадных расчётов ЦВО
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Об этом сообщает ОТР.
Парадным строем прошли расчёты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, соединения мотострелковых и железнодорожных войск.
В тренировке также приняли участие курсанты. Кроме того, был задействован сводный оркестр екатеринбургского гарнизона.
Всего в параде 9 мая будут участвовать 2500 человек и около 130 единиц военной техники.
Ранее сайт Newinform сообщал, что на Балтийском флоте продолжают подготовку к параду Победы.