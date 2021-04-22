В Госдуме оценили новую резолюцию ПАСЕ

Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой прокомментировал принятие организацией резолюции по ситуации с Алексеем Навальным.

«Попытки Запада оказать давление на Россию с использованием институтов Совета Европы — такие же провальные. Россия не будет выполнять политизированные решения ни ЕСПЧ, ни ПАСЕ, так как они нарушают российское законодательство, противоречат нашей Конституции и противоречат решениям российского суда», — цитирует РИА Новости Толстого.

По его словам, это очередная открытая попытка вмешательства во внутренние дела России.

ПАСЕ ранее приняла резолюцию с призывом освободить Навального и предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь.

21 апреля уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Алексея Навального посетили четыре гражданских врача — не из системы ФСИН, по их заключению, он получает всю необходимую терапию.