В Госдуме оценили новую резолюцию ПАСЕ

Короткая ссылка
Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой прокомментировал принятие организацией резолюции по ситуации с Алексеем Навальным.
В Госдуме оценили новую резолюцию ПАСЕ
  • © parliamentaryassembly
  • Flickr

«Попытки Запада оказать давление на Россию с использованием институтов Совета Европы — такие же провальные. Россия не будет выполнять политизированные решения ни ЕСПЧ, ни ПАСЕ, так как они нарушают российское законодательство, противоречат нашей Конституции и противоречат решениям российского суда», — цитирует РИА Новости Толстого.

По его словам, это очередная открытая попытка вмешательства во внутренние дела России.

ПАСЕ ранее приняла резолюцию с призывом освободить Навального и предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь.

21 апреля уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Алексея Навального посетили четыре гражданских врача — не из системы ФСИН, по их заключению, он получает всю необходимую терапию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить