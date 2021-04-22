В суд направили дело о гибели 12 человек при пожаре в доме престарелых в Подмосковье

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Представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева заявила, что надзорное ведомство направило в суд уголовное дело о гибели 12 человек в результате пожара в пансионате для престарелых в подмосковном Красногорске.
В суд направили дело о гибели 12 человек при пожаре в доме престарелых в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По её словам, рассматривать дело будет Красногорский городской суд.

Григорьева также добавила, что 38-летний обвиняемый в настоящий момент содержится под стражей.

Как рассказала агентству представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в ходе допросов обвиняемый полностью признал свою вину, а также в полном объёме возместил потерпевшим материальный ущерб и затраты на похороны.

10 мая 2020 года ночью в доме для престарелых в Подмосковье произошло возгорание. От отравления угарным газом на месте скончались девять человек, ещё трое умерли от ожогов тела в больнице.

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