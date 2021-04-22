В суд направили дело о гибели 12 человек при пожаре в доме престарелых в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.
По её словам, рассматривать дело будет Красногорский городской суд.
Григорьева также добавила, что 38-летний обвиняемый в настоящий момент содержится под стражей.
Как рассказала агентству представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в ходе допросов обвиняемый полностью признал свою вину, а также в полном объёме возместил потерпевшим материальный ущерб и затраты на похороны.
10 мая 2020 года ночью в доме для престарелых в Подмосковье произошло возгорание. От отравления угарным газом на месте скончались девять человек, ещё трое умерли от ожогов тела в больнице.