В суд направили дело о гибели 12 человек при пожаре в доме престарелых в Подмосковье

Представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева заявила, что надзорное ведомство направило в суд уголовное дело о гибели 12 человек в результате пожара в пансионате для престарелых в подмосковном Красногорске.

Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По её словам, рассматривать дело будет Красногорский городской суд.

Григорьева также добавила, что 38-летний обвиняемый в настоящий момент содержится под стражей.

Как рассказала агентству представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в ходе допросов обвиняемый полностью признал свою вину, а также в полном объёме возместил потерпевшим материальный ущерб и затраты на похороны.

10 мая 2020 года ночью в доме для престарелых в Подмосковье произошло возгорание. От отравления угарным газом на месте скончались девять человек, ещё трое умерли от ожогов тела в больнице.