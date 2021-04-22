Эксперт рассказал о способах защиты от мошенников, выдающих себя за сотрудников интернет-магазинов

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Специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко рассказал о способах защиты от мошенников, выдающих себя за сотрудников интернет-магазинов.
Эксперт рассказал о способах защиты от мошенников, выдающих себя за сотрудников интернет-магазинов
  • Pixabay

«Когда мы заказываем что-то в реальном интернет-магазине, то мошенники всё равно могут узнать о заказе. После этого они связываются с жертвой и представляются сотрудниками торговой сети, а дальше начинаются мошеннические действия», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, источником информации для злоумышленников могут быть операторы из call-центра магазина или сотрудники, работающие на удалёнке и не уделяющие должного внимания вопросам безопасности.

Эксперт советует самостоятельно перезванивать в интернет-магазин для подтверждения заказа или способа оплаты.

«Как правило, злоумышленники звонят человеку с подменой своего номера на телефон интернет-магазина», — предупредил Пащенко.

Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как избежать телефонных мошенников.

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