Самолёт-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в Подмосковье

Короткая ссылка
Самолёт-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в подмосковном аэропорту Жуковский.
Самолёт-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в Подмосковье
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Ожидается аварийная посадка самолёта-танкера Ил-78, на борту воздушного судна 16 человек», — сказал собеседник.

По предварительным данным, у самолёта техническая неисправность носовой стойки шасси.

Уточняется, что в настоящий момент самолёт вырабатывает топливо. Посадка ожидается примерно в 12:00 мск.

Ранее самолёт авиакомпании All Nippon Airways, выполнявший рейс из Токио во Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить