Самолёт-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в Подмосковье
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«Ожидается аварийная посадка самолёта-танкера Ил-78, на борту воздушного судна 16 человек», — сказал собеседник.
По предварительным данным, у самолёта техническая неисправность носовой стойки шасси.
Уточняется, что в настоящий момент самолёт вырабатывает топливо. Посадка ожидается примерно в 12:00 мск.
Ранее самолёт авиакомпании All Nippon Airways, выполнявший рейс из Токио во Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска.