Самолёт-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в Подмосковье

Самолёт-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в подмосковном аэропорту Жуковский.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Ожидается аварийная посадка самолёта-танкера Ил-78, на борту воздушного судна 16 человек», — сказал собеседник.

По предварительным данным, у самолёта техническая неисправность носовой стойки шасси.

Уточняется, что в настоящий момент самолёт вырабатывает топливо. Посадка ожидается примерно в 12:00 мск.

Ранее самолёт авиакомпании All Nippon Airways, выполнявший рейс из Токио во Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска.