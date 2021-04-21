Импорт автомобилей в Россию вырос на 54,9% по итогам января — февраля

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам января — февраля 2021 года вырос на 54,9%, до 41,8 тыс. единиц.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

За отчётный период ввезено машин на $1,62 млрд.

В феврале импортировано 23,9 тыс. автомобилей (+33,7% по отношению к январю) на $632,5 млн.

Что касается грузового транспорта, то импорт в январе — феврале вырос на 37,8%, до 3,7 тыс. машин общей стоимостью $258,4 млн.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.