Песков заявил, что Путин пока не знает о предложении Кравчука встретиться

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Российский лидер Владимир Путин пока не в курсе предложения бывшего президента Украины, главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука встретиться для обсуждения ситуации в регионе.
Песков заявил, что Путин пока не знает о предложении Кравчука встретиться
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Это новая идея. Пока (Путин. — RT) не знает», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Ранее Кравчук заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, потому что «есть что сказать».

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