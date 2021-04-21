Песков заявил, что Путин пока не знает о предложении Кравчука встретиться

Российский лидер Владимир Путин пока не в курсе предложения бывшего президента Украины, главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука встретиться для обсуждения ситуации в регионе.

© Григорий Сысоев

РИА Новости

«Это новая идея. Пока (Путин. — RT) не знает», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Ранее Кравчук заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, потому что «есть что сказать».