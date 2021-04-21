В «Турпомощи» оценили планы по запуску программы льготных кредитов для развития туробъектов

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал планы по запуску программы льготных кредитов для развития туробъектов.

В беседе с Nation News он заявил, что это очень своевременно и в сочетании с мерами, которые уже принимаются правительством, программа должна дать неплохой эффект.

Как напомнил Осауленко, в начале 2021 года в России создали госкорпорацию, призванную заниматься развитием туристической инфраструктуры.

«Если с учётом создания госкорпорации и тех денег, которые выдаются на развитие туризма, предприниматели, занимающиеся внутренним туризмом, будут ещё иметь и доступ к льготным кредитам, которые помогут им всю эту базу нарастить, сделать её современной, доступной и эффективной, то это, безусловно, пойдёт на пользу», — сказал эксперт.

Ранее, как сообщало РИА Новости, президент России Владимир Путин заявил, что программу льготных кредитов на строительство, реконструкцию гостиниц и другой туристической инфраструктуры запустят в ближайшее время, ставка в течение 15 лет составит 3—5%.