В Царском Селе начинается летний сезон
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Об этом сообщает kp.ru.
«В Екатерининском дворце для посетителей будут работать три маршрута. Увидеть знаменитую золотую анфиладу Растрелли, Большой зал и Янтарную комнату можно по первому маршруту», — рассказали в Царском Селе.
С 1 мая откроется второй маршрут, который включает парадный Лионский зал и выставку «Романовы в Царском Селе».
Третий маршрут — это церковь Воскресения Христова, а также личные апартаменты великого князя Павла Петровича.
Как ранее сообщал Inforeactor, Зимний дворец в Санкт-Петербурге занял третье место в рейтинге лучших дворцов мира по итогам опроса, проведённого архитектурным порталом Homedit.com.