В Царском Селе начинается летний сезон

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В Царском Селе Санкт-Петербурга с 24 апреля 2021 года начинается летний сезон. Для посетителей откроются местные достопримечательности, сады и парки.
В Царском Селе начинается летний сезон
  • ©wikipedia.org

Об этом сообщает kp.ru.

«В Екатерининском дворце для посетителей будут работать три маршрута. Увидеть знаменитую золотую анфиладу Растрелли, Большой зал и Янтарную комнату можно по первому маршруту», — рассказали в Царском Селе.

С 1 мая откроется второй маршрут, который включает парадный Лионский зал и выставку «Романовы в Царском Селе».

Третий маршрут — это церковь Воскресения Христова, а также личные апартаменты великого князя Павла Петровича.

Как ранее сообщал Inforeactor, Зимний дворец в Санкт-Петербурге занял третье место в рейтинге лучших дворцов мира по итогам опроса, проведённого архитектурным порталом Homedit.com.

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