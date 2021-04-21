Эксперт оценил перспективы Перу в качестве туристического направления для россиян

Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян высказал мнение, что Перу не привлечёт массовый поток российских туристов после открытия границ.

«В лучшие времена Перу принимал менее 10 тыс. россиян в год — я говорю именно о туристах, а не тех, кто едет туда по работе или семейным вопросам. С этой страной у России нет и не было прямого авиасообщения, поэтому элементарная проблема — туда попасть», — сказал он в беседе с «Известиями».

Он напомнил, что добраться до Перу можно с пересадками через Париж, Лондон, Мадрид, куда сейчас очень сложно купить билеты. После открытия границ между странами Перу могут посетить менее 1 тыс. российских туристов, заключил Мкртчян.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.