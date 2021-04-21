Эксперт оценил перспективы Перу в качестве туристического направления для россиян

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Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян высказал мнение, что Перу не привлечёт массовый поток российских туристов после открытия границ.
Эксперт оценил перспективы Перу в качестве туристического направления для россиян
  • Pixabay

«В лучшие времена Перу принимал менее 10 тыс. россиян в год — я говорю именно о туристах, а не тех, кто едет туда по работе или семейным вопросам. С этой страной у России нет и не было прямого авиасообщения, поэтому элементарная проблема — туда попасть», — сказал он в беседе с «Известиями».

Он напомнил, что добраться до Перу можно с пересадками через Париж, Лондон, Мадрид, куда сейчас очень сложно купить билеты. После открытия границ между странами Перу могут посетить менее 1 тыс. российских туристов, заключил Мкртчян.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.

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