Цитаты из послания Путина транслируют на медиафасадах городов России

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Цитаты из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию показывают на медиафасадах в ряде городов страны.
Цитаты из послания Путина транслируют на медиафасадах городов России

    Сеть, принадлежащая медиахолдингу MAER, 21 апреля вывела на уличные экраны ключевые заявления главы государства.

    Размещение цитат стало традиционным присоединением холдинга к инициативе Общероссийского народного фронта по организации просмотра послания президента.

    Цитаты в режиме новостной видеоленты можно увидеть на цифровых экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов.

    Трансляция будет продолжена 21 и 22 апреля. В общей сложности на наружных носителях трансляцию потенциально увидят 75 млн раз.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин оглашал послание Федеральному собранию в течение 78 минут.

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