Цитаты из послания Путина транслируют на медиафасадах городов России

Цитаты из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию показывают на медиафасадах в ряде городов страны.

Сеть, принадлежащая медиахолдингу MAER, 21 апреля вывела на уличные экраны ключевые заявления главы государства.

Размещение цитат стало традиционным присоединением холдинга к инициативе Общероссийского народного фронта по организации просмотра послания президента.

Цитаты в режиме новостной видеоленты можно увидеть на цифровых экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов.

Трансляция будет продолжена 21 и 22 апреля. В общей сложности на наружных носителях трансляцию потенциально увидят 75 млн раз.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин оглашал послание Федеральному собранию в течение 78 минут.