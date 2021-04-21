Цитаты из послания Путина транслируют на медиафасадах городов России
Сеть, принадлежащая медиахолдингу MAER, 21 апреля вывела на уличные экраны ключевые заявления главы государства.
Размещение цитат стало традиционным присоединением холдинга к инициативе Общероссийского народного фронта по организации просмотра послания президента.
Цитаты в режиме новостной видеоленты можно увидеть на цифровых экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов.
Трансляция будет продолжена 21 и 22 апреля. В общей сложности на наружных носителях трансляцию потенциально увидят 75 млн раз.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин оглашал послание Федеральному собранию в течение 78 минут.