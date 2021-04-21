Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о распространении наркотиков в регионах Урала

Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение по делу об изготовлении и распространении наркотиков в регионах Урала.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на надзорное ведомство.

Подозреваемых 10 человек.

«Участниками преступного сообщества организовано производство наркотического средства в особо крупном размере. Сотрудниками полиции изъяты прекурсоры для производства более 10 кг наркотического средства», — заявили в прокуратуре.

Организатор ОПГ легализовал средства, полученные от продажи, в общей сумме более 3 млн рублей.

В 2018 — 2019 годах участники сообщества совершили покушения на сбыт наркотиков на территории Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Пермского края.

По сообщениям kp.ru, полиция Ленинградской изъяла из оборота более 3 т запрещённых веществ, в основном синтетических наркотиков, в 2020 году.