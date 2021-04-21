В Башкирии на развитие сёл выделили 1,7 млрд рублей

Короткая ссылка
В Башкирии в 2021 году на развитие сёл потратят 1,7 млрд рублей. На эти деньги планируется построить социальные объекты, жилые дома и дороги.
В Башкирии на развитие сёл выделили 1,7 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru.

Как сообщил замминистра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, более 1,2 млрд рублей от всей суммы было выделено из федерального бюджета.

Более 700 млн рублей потратят на внешний облик территорий, 200 млн — на строительство более 5 тыс. кв. м жилья. На газификацию сёл будет выделено около 60 млн рублей.

Как ранее сообщало RIA56, в Оренбургской области на реализацию нацпроектов выделили 18,7 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить