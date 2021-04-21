В Башкирии на развитие сёл выделили 1,7 млрд рублей

В Башкирии в 2021 году на развитие сёл потратят 1,7 млрд рублей. На эти деньги планируется построить социальные объекты, жилые дома и дороги.

Об этом сообщает mkset.ru.

Как сообщил замминистра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, более 1,2 млрд рублей от всей суммы было выделено из федерального бюджета.

Более 700 млн рублей потратят на внешний облик территорий, 200 млн — на строительство более 5 тыс. кв. м жилья. На газификацию сёл будет выделено около 60 млн рублей.

Как ранее сообщало RIA56, в Оренбургской области на реализацию нацпроектов выделили 18,7 млрд рублей.