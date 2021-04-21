Песков рассказал о банковских вкладах Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что у российского лидера Владимира Путина есть банковские вклады.

«У президента есть банковские вклады», — цитирует его сайт kp.ru.

Также представитель Кремля ответил на вопрос, где хранятся задекларированные президентом автомобиль «Волга» и прицеп «Скиф».

«Я не знаю точно, где хранятся «Волга» и прицеп «Скиф», но могу предположить, что хранятся в каком-то гараже, что не на улице брошены», — приводит его слова РИА Новости

Ранее в Кремле сообщили, что задекларированный доход Путина за 2020 год составил 9 994 692 рубля.