Песков рассказал о банковских вкладах Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что у российского лидера Владимира Путина есть банковские вклады.
Песков рассказал о банковских вкладах Путина
  • Reuters

«У президента есть банковские вклады», — цитирует его сайт kp.ru.

Также представитель Кремля ответил на вопрос, где хранятся задекларированные президентом автомобиль «Волга» и прицеп «Скиф».

«Я не знаю точно, где хранятся «Волга» и прицеп «Скиф», но могу предположить, что хранятся в каком-то гараже, что не на улице брошены», — приводит его слова РИА Новости

Ранее в Кремле сообщили, что задекларированный доход Путина за 2020 год составил 9 994 692 рубля.

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