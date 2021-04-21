В Самаре появится новый монумент в память о 179 генералах-фронтовиках
- ©hinshtein.ru
«В открытом конкурсе Российского военно-исторического общества (РВИО. — RT) на лучший проект мемориала «Генералы земли Самарской» выиграл Константин Фомин, автор ржевского мемориала Советскому солдату», — передаёт kp.ru слова депутата.
Мемориал увековечит имена 179 самарских генералов-фронтовиков. Все расходы на создание и установку памятника берёт на себя РВИО.
«На сегодняшний день ни в одном городе России нет памятного мемориала землякам, которые имели высшие воинские звания. Мы первые», — подчеркнул Хинштейн.
Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии подвели итоги Года памяти и славы.