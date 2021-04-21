В Самаре появится новый монумент в память о 179 генералах-фронтовиках

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К 9 мая 2021 года в Самаре установят новый памятник «Генералы земли Самарской». Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
В Самаре появится новый монумент в память о 179 генералах-фронтовиках
  • ©hinshtein.ru

«В открытом конкурсе Российского военно-исторического общества (РВИО. — RT) на лучший проект мемориала «Генералы земли Самарской» выиграл Константин Фомин, автор ржевского мемориала Советскому солдату», — передаёт kp.ru слова депутата.

Мемориал увековечит имена 179 самарских генералов-фронтовиков. Все расходы на создание и установку памятника берёт на себя РВИО.

«На сегодняшний день ни в одном городе России нет памятного мемориала землякам, которые имели высшие воинские звания. Мы первые», — подчеркнул Хинштейн.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии подвели итоги Года памяти и славы.

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