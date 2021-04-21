В Москве на территории Инфекционной больницы №1 построят три новых корпуса

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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что в Москве, на Волоколамском шоссе, построят три лечебно-диагностических корпуса в стиле хай-тек.
В Москве на территории Инфекционной больницы №1 построят три новых корпуса
  • © Пресс-служба Москомархитектуры

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Объекты общей площадью 96,5 тыс. кв. м возведут на территории Инфекционной клинической больницы №1 по адресу Волоколамское шоссе, владение 63. Специалисты построят три корпуса: северный, южный и центральный. В зданиях обустроят станцию санитарной обработки. Все три корпуса будут рассчитаны на 546 мельцеровских боксов.

В центральном корпусе создадут консультативно-диагностический центр, который будет рассчитан на 90 посетителей в сутки. В северном корпусе организуют приёмное акушерское отделение и родовое отделение, а в южном — детское инфекционное отделение.

«Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, это будет крупнейший в России комплекс, в пять раз больше того, что здесь располагался раньше», — сказал Сергей Кузнецов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре начал работу Центр восстановительной медицины.

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