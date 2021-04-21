В Совете матерей прокомментировали ситуацию с выплатой алиментов

Председатель правления общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая прокомментировала ситуацию с алиментами.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она заявила, что в России 1,4 млн детей, на которых родители получают алименты.

«Причём далеко не все эти дети получают автоматом то, что им положено, многим женщинам приходится буквально добиваться этих выплат», — отметила Буцкая.

По её словам, эта ситуация должна быть решена.

«Мы неоднократно говорили про государственный алиментный фонд, что когда у женщины есть решение суда о выплате алиментов, то она гарантированно должна их получать. А дальше уже приставы будут взыскивать с неплательщика. Если второй родитель хорошо платит деньги, то алиментный фонд не вмешивается», — сказала эксперт.

Ранее «Российская газета» сообщала, что президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию заявил о необходимости выстроить систему межведомственного взаимодействия таким образом, чтобы обеспечивалось безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов.