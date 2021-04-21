В Татарстане рассказали о работе пожарных служб

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С начала года в Татарстане пожарные службы потушили 375 пожаров, связанных с горением травы, камыша и мусора. Общая площадь возгораний составляет 29 га.
В Татарстане рассказали о работе пожарных служб
  • Pixabay

Об этом сообщает «Реальное время».

Только за 20 апреля в республике произошло 90 пожаров, 11 из которых — в жилых зданиях, надворных постройках и зданиях временного проживания людей. Три пожара приходятся на неэксплуатируемые здания. 48 случаев возгорания связаны с горением сухой травянистой растительности и мусора.

Количество термических точек на приграничных к лесному фонду территориях увеличилось до 402 — это в 11 раз больше, чем за 17 апреля. На фоне ухудшающейся обстановки с пожарами в Татарстане могут закрыть доступ в леса.

Ранее начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.

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