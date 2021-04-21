Нижегородская область приняла более 4,3 тысячи россиян по программе туристического кешбэка
- Pixabay
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.
«За первые два этапа нижегородские туроператоры сформировали пул интересных предложений: это и экскурсионные туры по нижегородским усадьбам XIX века, и паломнические выезды в Дивеево и Арзамас, и посещение традиционных центров народных художественных промыслов региона», — заявил Никитин.
Он отметил, что третий этап программы продлится до 15 июня.
Как добавил Никитин, отправиться в путешествие по региону можно будет и на теплоходе.
Ранее, как сообщал Nation News, генеральный директор туроператора «Петербургский магазин путешествий», член Общенационального союза индустрии гостеприимства Анна Твердохлебова прокомментировала развитие туротрасли в Санкт-Петербурге.