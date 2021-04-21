Нижегородская область приняла более 4,3 тысячи россиян по программе туристического кешбэка

Нижегородская область приняла более 4,3 тыс. россиян по программе туристического кешбэка. Туристам выплатили свыше 11,4 млн рублей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

«За первые два этапа нижегородские туроператоры сформировали пул интересных предложений: это и экскурсионные туры по нижегородским усадьбам XIX века, и паломнические выезды в Дивеево и Арзамас, и посещение традиционных центров народных художественных промыслов региона», — заявил Никитин.

Он отметил, что третий этап программы продлится до 15 июня.

Как добавил Никитин, отправиться в путешествие по региону можно будет и на теплоходе.

Ранее, как сообщал Nation News, генеральный директор туроператора «Петербургский магазин путешествий», член Общенационального союза индустрии гостеприимства Анна Твердохлебова прокомментировала развитие туротрасли в Санкт-Петербурге.