Нижегородская область приняла более 4,3 тысячи россиян по программе туристического кешбэка

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Нижегородская область приняла более 4,3 тыс. россиян по программе туристического кешбэка. Туристам выплатили свыше 11,4 млн рублей.
Нижегородская область приняла более 4,3 тысячи россиян по программе туристического кешбэка
  • Pixabay

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

«За первые два этапа нижегородские туроператоры сформировали пул интересных предложений: это и экскурсионные туры по нижегородским усадьбам XIX века, и паломнические выезды в Дивеево и Арзамас, и посещение традиционных центров народных художественных промыслов региона», — заявил Никитин.

Он отметил, что третий этап программы продлится до 15 июня.

Как добавил Никитин, отправиться в путешествие по региону можно будет и на теплоходе.

Ранее, как сообщал Nation News, генеральный директор туроператора «Петербургский магазин путешествий», член Общенационального союза индустрии гостеприимства Анна Твердохлебова прокомментировала развитие туротрасли в Санкт-Петербурге.

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