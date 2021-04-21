Аксёнов заявил о готовности Крыма принимать туристов летом 2021 года

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о готовности полуострова принимать туристов летом 2021 года.

«Крым всегда готов, без вариантов. Инфраструктура готова, аэропорт Симферополя готовится принять более 6 млн туристов, средства размещения все готовятся», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, большая часть путёвок была продана до роста цен. В настоящее время отели воспользовались ситуацией с закрытием Турции и подняли стоимость проживания на остаточный сегмент.

Ранее, как сообщал Nation News, генеральный директор туроператора «Петербургский магазин путешествий», член Общенационального союза индустрии гостеприимства Анна Твердохлебова прокомментировала развитие туротрасли в Санкт-Петербурге.