Аксёнов заявил о готовности Крыма принимать туристов летом 2021 года

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о готовности полуострова принимать туристов летом 2021 года.
Аксёнов заявил о готовности Крыма принимать туристов летом 2021 года
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Крым всегда готов, без вариантов. Инфраструктура готова, аэропорт Симферополя готовится принять более 6 млн туристов, средства размещения все готовятся», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, большая часть путёвок была продана до роста цен. В настоящее время отели воспользовались ситуацией с закрытием Турции и подняли стоимость проживания на остаточный сегмент.

Ранее, как сообщал Nation News, генеральный директор туроператора «Петербургский магазин путешествий», член Общенационального союза индустрии гостеприимства Анна Твердохлебова прокомментировала развитие туротрасли в Санкт-Петербурге.

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