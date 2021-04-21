В Кургане задержали подозреваемых в мошенничестве

Короткая ссылка
В Кургане задержали группу злоумышленников, подозреваемых в мошенничестве.
В Кургане задержали подозреваемых в мошенничестве
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

«Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области пресечена деятельность четверых мошенников, обманом похищавших у пенсионеров денежные средства», — заявили в ведомстве.

Злоумышленники в феврале и марте, выдавая себя за сотрудников государственных организаций и коммунальных служб, приходили домой к пожилым гражданам и убеждали их купить приборы для измерения температуры и медаппараты. Цены в десятки раз превышали реальную стоимость товаров.

Сумма ущерба оценивается в 230 тыс. рублей. Пострадали десять человек.

Один из мошенников заключён под стражу, остальные отправлены под домашний арест.

Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как избежать телефонных мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить