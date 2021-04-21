В Кургане задержали подозреваемых в мошенничестве
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.
«Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области пресечена деятельность четверых мошенников, обманом похищавших у пенсионеров денежные средства», — заявили в ведомстве.
Злоумышленники в феврале и марте, выдавая себя за сотрудников государственных организаций и коммунальных служб, приходили домой к пожилым гражданам и убеждали их купить приборы для измерения температуры и медаппараты. Цены в десятки раз превышали реальную стоимость товаров.
Сумма ущерба оценивается в 230 тыс. рублей. Пострадали десять человек.
Один из мошенников заключён под стражу, остальные отправлены под домашний арест.
Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как избежать телефонных мошенников.