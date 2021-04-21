Во Владивостоке оценили ситуацию с природными пожарами

Короткая ссылка
Владивосток с утра 21 апреля был охвачен смогом. Как уточнили в правительстве Приморского края, в регионе зафиксировано резкое увеличение количества и площади возгораний.
Во Владивостоке оценили ситуацию с природными пожарами
  • РИА Новости

Как передаёт ИА PrimaMedia, за минувшие сутки в крае произошло 38 лесных и природных пожаров на общей площади более 4 тыс. га и 166 термических аномалий.

По данным ГО и ЧС края, палы замечены в Надеждинском районе, Раздольном, Барабаше и Хасанском районе. Один из пожаров был отмечен на границе Владивостокского и Артёмовского ГО. По предварительной информации, пожар возник из-за поджога сухой травы. К настоящему времени огонь потушен, группа лесопожарной службы ведёт наблюдение за территорией. Кроме того, было несколько пожаров и в садовых обществах.

Как уточнили в Министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморского края, на землях лесного фонда зарегистрировано 23 пожара общей площадью почти 1,3 тыс. га. К 07:00 21 апреля 17 из них потушили, пять локализовали (77 га), ещё четыре пожара продолжали действовать на площади 37 га.

Ранее начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить