Во Владивостоке оценили ситуацию с природными пожарами

Владивосток с утра 21 апреля был охвачен смогом. Как уточнили в правительстве Приморского края, в регионе зафиксировано резкое увеличение количества и площади возгораний.

Как передаёт ИА PrimaMedia, за минувшие сутки в крае произошло 38 лесных и природных пожаров на общей площади более 4 тыс. га и 166 термических аномалий.

По данным ГО и ЧС края, палы замечены в Надеждинском районе, Раздольном, Барабаше и Хасанском районе. Один из пожаров был отмечен на границе Владивостокского и Артёмовского ГО. По предварительной информации, пожар возник из-за поджога сухой травы. К настоящему времени огонь потушен, группа лесопожарной службы ведёт наблюдение за территорией. Кроме того, было несколько пожаров и в садовых обществах.

Как уточнили в Министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморского края, на землях лесного фонда зарегистрировано 23 пожара общей площадью почти 1,3 тыс. га. К 07:00 21 апреля 17 из них потушили, пять локализовали (77 га), ещё четыре пожара продолжали действовать на площади 37 га.

Ранее начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.