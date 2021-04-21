Яровая поделилась ожиданиями от послания Путина Федеральному собранию

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Вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая высказала мнение, что большое внимание в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет уделено семье и детям.
Яровая поделилась ожиданиями от послания Путина Федеральному собранию
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает Life.ru.

«Я почему-то абсолютно уверена в том, что в послании будет большое внимание уделяться семье и детям. Вообще, социальная тема — она сегодня определяющая для России. Те поправки в Конституцию, которые поддержали граждане России, они во многом были про семью, про духовно-нравственные ценности. И вся политика государства, стратегия президента обращены к человеку», — отметила Яровая.

По её мнению, президент особое внимание уделит социальной политике и тому, что предопределяет благополучие человека. Она подчеркнула, что дополнительные гарантии, поддержка, борьба с бедностью, повышение доходов населения — это качественное, хорошее отличие современной России.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт»  высказала свои мысли по поводу того, какие темы может затронуть президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию в этот раз.

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