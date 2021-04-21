В Москве открыт приём заявок на участие в архитектурном фестивале для студентов

Москвичи смогут принять участие в VI Всероссийском фестивале «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей». Приём заявок стартовал 21 апреля, подать документы можно будет до 21 сентября на сайте ГБУ «Мосстройинформ».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

В проекте примут участие студенты колледжей, изучающие ландшафтный дизайн и архитектуру. Они будут разрабатывать программы для обеспечения безопасности городской среды.

Итоги выставки будущих градостроителей будут подводить с 12 по 21 октября.

Директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова уточнила, что студенты будут представлять на конкурсе свои квалификационные работы за последние три года.

В феврале сайт «Москва 24» сообщал, что в столице открыли приём заявок на участие во всероссийском конкурсе «АрхВектор».