В Москве открыт приём заявок на участие в архитектурном фестивале для студентов
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.
В проекте примут участие студенты колледжей, изучающие ландшафтный дизайн и архитектуру. Они будут разрабатывать программы для обеспечения безопасности городской среды.
Итоги выставки будущих градостроителей будут подводить с 12 по 21 октября.
Директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова уточнила, что студенты будут представлять на конкурсе свои квалификационные работы за последние три года.
В феврале сайт «Москва 24» сообщал, что в столице открыли приём заявок на участие во всероссийском конкурсе «АрхВектор».