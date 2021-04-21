В Москве открыт приём заявок на участие в архитектурном фестивале для студентов

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Москвичи смогут принять участие в VI Всероссийском фестивале «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей». Приём заявок стартовал 21 апреля, подать документы можно будет до 21 сентября на сайте ГБУ «Мосстройинформ».
В Москве открыт приём заявок на участие в архитектурном фестивале для студентов
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

В проекте примут участие студенты колледжей, изучающие ландшафтный дизайн и архитектуру. Они будут разрабатывать программы для обеспечения безопасности городской среды.

Итоги выставки будущих градостроителей будут подводить с 12 по 21 октября.

Директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова уточнила, что студенты будут представлять на конкурсе свои квалификационные работы за последние три года.

В феврале сайт «Москва 24» сообщал, что в столице открыли приём заявок на участие во всероссийском конкурсе «АрхВектор».

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