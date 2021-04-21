В Подмосковье за квартал на 2,6% сократилось число преступлений

Пресс-служба Главного управления региональной безопасности сообщила, что за I квартал в Московской области количество преступлений сократилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

За I квартал в области зарегистрировали 18,6 тыс. преступлений, это на 2,6% меньше, чем было в I квартале 2020 года.

Число убийств сократилось на 14,9%, грабежей — на 9,5%, квартирных краж — на 43,2%, угонов автомобилей — на 41,8%. В общественных местах число преступлений стало меньше почти на 10%, а на улицах — на 24,2%.

Также за первые три месяца этого года на 28,3% увеличилось число мошеннических операций, а фактов незаконного оборота наркотиков — на 5,6%.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, полиция Ленинградской области за год изъяла из оборота более 3 т наркотических средств.