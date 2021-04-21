Воспитанники подмосковных детдомов представили свои проекты по программированию

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Воспитанники подмосковных детских домов представили свои проекты по программированию на хакатоне в Долгопрудном.
Воспитанники подмосковных детдомов представили свои проекты по программированию
  • Pixabay

Как сообщает телеканал «360», детей на протяжении двух лет обучали создавать сайты и игры. Воспитанники изучали языки программирования и IT-технологии. Обучение проходит в рамках проекта «Невиртуальное пространство» благотворительного фонда «Исток».

«Это уникальный проект, который реализует благотворительный фонд «Исток», — отметила Людмила Болатаева, заместитель министра образования Московской области, подчеркнув, что для работы были отобраны лучшие педагоги.

Изначально в проекте участвовали 70 ребят, из них отобрали 20 лучших. Дети презентовали свои сайты на хакатоне в Долгопрудном. Каждый из них представил совету жюри свою работу — сайт или компьютерную игру. Все финалисты за участие в проекте получили ноутбуки.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве состоится заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

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