В Госдуме назвали возможные темы ежегодного послания Путина Федеральному собранию

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала свои мысли по поводу того, какие темы может затронуть президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию в этот раз.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она выразила уверенность в том, что главной темой выступления станут социальные вопросы.

«Уверена, что самое важное и что президент поставит во главу угла, — это социальную помощь гражданам. Это новые инструменты по борьбе с бедностью, возможно, пособия и выплаты», — отметила она.

Также депутат предположила, что будут затронуты темы, связанные с малым и среднем бизнесом. Вместе с этим, по её мнению, президент выскажется о механизмах, которые позволят гражданам самим активнее зарабатывать и выйти из кризиса.

21 апреля Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Обращение традиционно задаёт ориентиры развития страны на год или даже на несколько лет вперёд.