В Госдуме назвали возможные темы ежегодного послания Путина Федеральному собранию
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В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она выразила уверенность в том, что главной темой выступления станут социальные вопросы.
«Уверена, что самое важное и что президент поставит во главу угла, — это социальную помощь гражданам. Это новые инструменты по борьбе с бедностью, возможно, пособия и выплаты», — отметила она.
Также депутат предположила, что будут затронуты темы, связанные с малым и среднем бизнесом. Вместе с этим, по её мнению, президент выскажется о механизмах, которые позволят гражданам самим активнее зарабатывать и выйти из кризиса.
21 апреля Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Обращение традиционно задаёт ориентиры развития страны на год или даже на несколько лет вперёд.