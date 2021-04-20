Якушев вновь станет наставником для участников «Лидеров России»

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вновь станет наставником для участников конкурса «Лидеры России».
Якушев вновь станет наставником для участников «Лидеров России»
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Регистрация на четвёртый конкурс закроется 26 апреля. Следующий этап будет дистанционным — участники должны пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям.

Победители получат 1 млн рублей на повышение квалификации, а также возможность стажироваться у наставников.

Ранее «Взгляд» сообщал, что заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова стала наставником одного из финалистов конкурса «Лидеры России» — главврача городской клинической поликлиники №8 Челябинска Дмитрия Прокопьева.

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