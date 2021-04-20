Власти Ялты оценили предстоящий курортный сезон
- РИА Новости
«Сегодня сложно говорить, я скажу ровно после 9—10 мая. Я думаю, будем ждать полную заполняемость. Если это будет так, то цифры будут рекордными за все годы», — заявила она в беседе с изданием «Крым 24».
Курортный сезон в Ялте начинается с 27 апреля.
Ранее, как сообщал Nation News, генеральный директор туроператора «Петербургский магазин путешествий», член Общенационального союза индустрии гостеприимства Анна Твердохлебова прокомментировала развитие туротрасли в Санкт-Петербурге.