Власти Ялты оценили предстоящий курортный сезон

Глава администрации Ялты Янина Павленко оценила предстоящий курортный сезон.

«Сегодня сложно говорить, я скажу ровно после 9—10 мая. Я думаю, будем ждать полную заполняемость. Если это будет так, то цифры будут рекордными за все годы», — заявила она в беседе с изданием «Крым 24».

Курортный сезон в Ялте начинается с 27 апреля.

Ранее, как сообщал Nation News, генеральный директор туроператора «Петербургский магазин путешествий», член Общенационального союза индустрии гостеприимства Анна Твердохлебова прокомментировала развитие туротрасли в Санкт-Петербурге.