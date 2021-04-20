Эксперт оценил перспективы российского автопрома

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Исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин оценил перспективы отечественного автопрома.
Эксперт оценил перспективы российского автопрома
  • РИА Новости

«Одна из сегодняшних задач — воспитание нового поколения и создание новой инженерной интеллигенции. Недаром сегодня каждое наше автомобильное предприятие имеет собственные университеты, которые занимаются повышением квалификации, подготовкой кадров для будущих профессий», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По мнению эксперта, в числе задач и постепенный уход от электрических автомобилей, разработка альтернативных видов топлива.

«Именно с применением водородного топлива», — полагает Коровкин.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

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