Эксперт оценил перспективы российского автопрома
- РИА Новости
«Одна из сегодняшних задач — воспитание нового поколения и создание новой инженерной интеллигенции. Недаром сегодня каждое наше автомобильное предприятие имеет собственные университеты, которые занимаются повышением квалификации, подготовкой кадров для будущих профессий», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По мнению эксперта, в числе задач и постепенный уход от электрических автомобилей, разработка альтернативных видов топлива.
«Именно с применением водородного топлива», — полагает Коровкин.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.