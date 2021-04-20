В Союзе туристических агентств оценили ситуацию с ценами на внутренний туризм

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Президент Союза туристических агентств Сергей Голов прокомментировал ситуацию с ростом цен на внутренний туризм.
В Союзе туристических агентств оценили ситуацию с ценами на внутренний туризм
  • Pixabay

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что никакой аргументации для такого положения дел нет.

«Поскольку и государство оказывало какого-то рода поддержку, и дотации были выделены объектам размещения, правда… прошлый год по сравнению с позапрошлым для них был положительным», — сказал Голов.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.

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