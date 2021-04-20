На Ленинском проспекте в Москве появятся три станции метро

Короткая ссылка
На Ленинском проспекте в Москве появятся три станции метрополитена — «Новаторская» Большой кольцевой линии, «Улица Новаторов» и «Улица Строителей» Троицкой линии.
На Ленинском проспекте в Москве появятся три станции метро
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на главу Департамента строительства Рафика Загрутдинова.

«Улица Новаторов» будет расположена вдоль Ленинского проспекта недалеко от пересечения с улицами Удальцовой и Новаторов. Благодаря ей можно будет совершать пересадку на станцию «Новаторская» БКЛ. Как отметил глава ведомства, на базе этих станций появится ТПУ.

Станция «Улица Строителей» будет находиться на пересечении Ленинского проспекта и улицы Строителей.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить