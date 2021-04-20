На Ленинском проспекте в Москве появятся три станции метро
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на главу Департамента строительства Рафика Загрутдинова.
«Улица Новаторов» будет расположена вдоль Ленинского проспекта недалеко от пересечения с улицами Удальцовой и Новаторов. Благодаря ей можно будет совершать пересадку на станцию «Новаторская» БКЛ. Как отметил глава ведомства, на базе этих станций появится ТПУ.
Станция «Улица Строителей» будет находиться на пересечении Ленинского проспекта и улицы Строителей.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».