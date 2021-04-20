На Ленинском проспекте в Москве появятся три станции метро

На Ленинском проспекте в Москве появятся три станции метрополитена — «Новаторская» Большой кольцевой линии, «Улица Новаторов» и «Улица Строителей» Троицкой линии.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на главу Департамента строительства Рафика Загрутдинова.

«Улица Новаторов» будет расположена вдоль Ленинского проспекта недалеко от пересечения с улицами Удальцовой и Новаторов. Благодаря ей можно будет совершать пересадку на станцию «Новаторская» БКЛ. Как отметил глава ведомства, на базе этих станций появится ТПУ.

Станция «Улица Строителей» будет находиться на пересечении Ленинского проспекта и улицы Строителей.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».