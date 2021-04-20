Калининградские пляжи получили международную награду

Пляжи Янтарного городского округа в Калининградской области снова получили международную награду — «Голубой флаг».

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Заседание жюри состоялось в режиме онлайн в Копенгагене 13 апреля, а 19 апреля оформлено официальное решение. Награда присуждается ежегодно в преддверии пляжного сезона.

Среди основных критериев — чистая вода, чистое побережье, безопасность и доступная среда.

Янтарный шестой раз подряд получает награду и пока является единственным от Калининградской области участником программы.

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