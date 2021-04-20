В РСТ оценили ситуацию вокруг Италии

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил ситуацию вокруг Италии.
В РСТ оценили ситуацию вокруг Италии
  • © Nicola De Pasquale
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что турпоток из России восстановится не сразу.

«Полностью он, конечно, не будет восстановлен в этом году, в следующем — тоже вопрос. Но Италия свой шанс не упустит, будет постепенно восстанавливаться», — сказал эксперт.

Как отметил Барзыкин, есть устойчивый сегмент отечественных туристов, которые ездят в Италию, но определённые ограничения в связи с пандемией будут вносить свои коррективы.

«Любая поездка за рубеж сейчас — это повышение рисков. В аэропорту большое скопление людей при прилёте и вылете. Риски есть, и Италию не откроют, если они будут недопустимыми», — добавил он.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.

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