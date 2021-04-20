В АТОР прокомментировали ситуацию с Турцией

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с Турцией.

«70% выбрали перенос туров именно в Турцию, 15% выбрали перенос туров в Россию и 15% — на другие направления. Это говорит в том числе о том, что туристы чётко планируют именно то направление, куда они хотят отправиться в путешествие», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, многие не смогли поехать в туры ещё в 2020 году и сейчас наблюдается отложенный спрос, желание путешествовать за рубеж и ожидание открытия границ.

«По Италии нужно, чтобы была возобновлена выдача виз, сейчас туристические визы пока получить невозможно», — добавил Горин.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.