В Минобрнауки рассказали о планах проведения приёмной кампании в 2021 году
«Организация осуществляет взаимодействие с поступающими — при подаче поступающими документов, необходимых для поступления, внесении изменений в заявление о приёме на обучение, подаче иных заявлений (в том числе апелляции), отзыве поданных заявлений, документов, представлении и отзыве информации — с использованием дистанционных технологий», — цитирует ТАСС проект приказа.
Отмечается, что вуз имеет право принимать документы лично у поступающих, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе.
На вступительных испытаниях вузам также надлежит взаимодействовать с абитуриентами дистанционно.
Ранее стало известно, что Единый государственный экзамен в 2021 году планируется провести по единому расписанию по всей России.