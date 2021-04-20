В Минобрнауки рассказали о планах проведения приёмной кампании в 2021 году

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Из-за ситуации с коронавирусом Минобрнауки России разработало порядок приёма абитуриентов в вузы в 2021/22 учебном году, в рамках которого предлагает вузам взаимодействовать с поступающими дистанционно.

«Организация осуществляет взаимодействие с поступающими — при подаче поступающими документов, необходимых для поступления, внесении изменений в заявление о приёме на обучение, подаче иных заявлений (в том числе апелляции), отзыве поданных заявлений, документов, представлении и отзыве информации — с использованием дистанционных технологий», — цитирует ТАСС проект приказа.

Отмечается, что вуз имеет право принимать документы лично у поступающих, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе.

На вступительных испытаниях вузам также надлежит взаимодействовать с абитуриентами дистанционно.

Ранее стало известно, что Единый государственный экзамен в 2021 году планируется провести по единому расписанию по всей России.

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