Суд приговорил бывшего замглавы МЧС России Шлякова к пяти годам заключения
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на пять лет», — приводит РИА Новости сообщение. Лишать звания генерала суд не стал.
Отмечается, что гособвинение запрашивало для Шлякова шесть лет колонии.
В июне 2018 года Тверской суд Москвы арестовал Шлякова, а также двоих его возможных сообщников — Юрия Кузнецова и Сергея Онищенко.
По данным следствия, Шляков, Онищенко и Кузнецов в результате сговора предложили потерпевшему — бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову — содействие в назначении на высшую государственную должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области, не имея на то возможности, и незаконно завладели его деньгами.