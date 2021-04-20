Суд приговорил бывшего замглавы МЧС России Шлякова к пяти годам заключения

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Бывшего первого замглавы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова приговорили к пяти годам заключения по делу об афере с постом губернатора Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на пять лет», — приводит РИА Новости сообщение. Лишать звания генерала суд не стал.

Отмечается, что гособвинение запрашивало для Шлякова шесть лет колонии.

В июне 2018 года Тверской суд Москвы арестовал Шлякова, а также двоих его возможных сообщников — Юрия Кузнецова и Сергея Онищенко.

По данным следствия, Шляков, Онищенко и Кузнецов в результате сговора предложили потерпевшему — бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову — содействие в назначении на высшую государственную должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области, не имея на то возможности, и незаконно завладели его деньгами.

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