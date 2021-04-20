В Екатеринбурге умер белый медведь Умка из-за брошенной в вольер игрушки

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Белый медведь Умка, который проживал в зоопарке Екатеринбурга с 1998 года, скончался после того, как проглотил брошенную в вольер детскую игрушку.

«Звезда Екатеринбургского зоопарка — белый медведь Умка — скоропостижно скончался сегодня утром, 20 апреля... Причиной смерти Умки стал детский мячик, брошенный кем-то из посетителей в вольер. Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными», — говорится в сообщение зоопарка.

Отмечается, что Умка родился в дикой природе и рано остался без матери. Его подобрали жители посёлка Биллингс на Чукотке, отбив от стаи местных собак, после чего медвежонок четыре месяца жил в сарае, питаясь принесённой рыбой и мясом моржей и тюленей.

С возрастом хищник стал представлять опасность для окружающих, из-за чего в апреле 1998 года после длительного авиаперелёта Умка поселился в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Ростова-на-Дону впервые за 32 года родился белый медвежонок.

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