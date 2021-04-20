В Москве началось голосование по выбору названия для нового транспортного сервиса

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В рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование по выбору названия для нового транспортного сервиса.
В Москве началось голосование по выбору названия для нового транспортного сервиса
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столице.

В Москве в скором времени появятся автобусы, которые будут работать в режиме «по требованию». В тестовом режиме их запустят в 2021 году на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.

Вызвать такие автобусы можно будет через приложение «Московский транспорт». Принцип тот же, что и такси, но перевозить пассажиров будут микроавтобусы на 8—16 посадочных мест.

При голосовании предложено три варианта названия — «По пути», «Союз», «Твойбус».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».

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