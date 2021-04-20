На Рублёво-Архангельской линии метро начинают проходку тоннелей

На Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена начинают проходку тоннелей.

Об этом сообщает НСН.

Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, все элементы щита «Натали» доставлены на площадку с рабочим названием «Карамышевская» («Проспект Маршала Жукова»)».

Строящаяся линия соединит центр города и Рублёво-Архангельское (район Кунцево).

В ходе первого этапа планируется построить станции с рабочими названиями «Звенигородская», «Карамышевская» («Проспект Маршала Жукова»), «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино» и «Липовая Роща».

На втором этапе линию могут продлить ещё на две станции — «Рублёво-Архангельское» и «Ильинская».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».