На Рублёво-Архангельской линии метро начинают проходку тоннелей
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Об этом сообщает НСН.
Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, все элементы щита «Натали» доставлены на площадку с рабочим названием «Карамышевская» («Проспект Маршала Жукова»)».
Строящаяся линия соединит центр города и Рублёво-Архангельское (район Кунцево).
В ходе первого этапа планируется построить станции с рабочими названиями «Звенигородская», «Карамышевская» («Проспект Маршала Жукова»), «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино» и «Липовая Роща».
На втором этапе линию могут продлить ещё на две станции — «Рублёво-Архангельское» и «Ильинская».
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».