Онищенко прокомментировал возможное проведение «Бессмертного полка» 24 июня

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Бывший главный санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал возможное проведение «Бессмертного полка» 24 июня.
Онищенко прокомментировал возможное проведение «Бессмертного полка» 24 июня
  • РИА Новости

«Безусловно, сейчас в России уже есть ряд регионов, где шествие «Бессмертного полка» могло состояться уже в традиционное время, то есть 9 мая. Но смысл этого действа — «Бессмертного полка» — состоит ещё и в том, что нужно, чтобы именно вся страна в едином шла ключе в этот день», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, с эпидемиологической точки зрения в июне уровень заболеваемости коронавирусом может быть существенно ниже, чем сейчас, то есть наступит более благоприятная ситуация.

Как отметил Онищенко, лето обещают тёплое и солнечное, поэтому в данном случае солнце играет ключевую роль.

Ранее сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» в 2021 году может состояться в традиционном формате 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация.

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