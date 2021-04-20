Эксперт оценил ситуацию с ценами на недвижимость в России

Ассистент экономического факультета РУДН Василий Башуткин оценил ситуацию с ценами на недвижимость в России.

«Основные факторы, определяющие стоимость недвижимости, в первую очередь будут зависеть от условий ипотечного кредитования и доступности льготных программ, так как именно эта статья расходов является основной», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

Со своей стороны, генеральный директор агентства недвижимости, эксперт в сфере недвижимости МГО «Опора России», глава комитета по законодательству в сфере недвижимости Гильдии риелторов Москвы Марсель Ахметшин назвал ещё один фактор, влияющий на стоимость квадратного метра, — это стоимость земельных участков под застройку, а также разрешительная документация на строительство, коммуникации, инфраструктура.

«Плюс планируемая инвестором доходность», — добавил он.

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