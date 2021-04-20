В Кремле прокомментировали сообщения об ограничении полётов над Крымом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не располагает данными о том, что Россия ввела временные ограничения на полёты над частью Крыма и Чёрного моря.

«Я не располагаю такой информацией», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

При этом отметил, что на временной основе введение ограничений на воздушное движение в некоторых секторах — это «нормальная мировая практика».

По его словам, существует стандартная система уведомлений и «в этом нет ничего особенного».

Ранее СМИ со ссылкой на международное извещение для пилотов (NOTAM) написали о якобы введённых ограничениях на полёты в период с 20 по 24 апреля.