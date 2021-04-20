В Кремле прокомментировали сообщения об ограничении полётов над Крымом

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не располагает данными о том, что Россия ввела временные ограничения на полёты над частью Крыма и Чёрного моря.
В Кремле прокомментировали сообщения об ограничении полётов над Крымом
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Я не располагаю такой информацией», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

При этом отметил, что на временной основе введение ограничений на воздушное движение в некоторых секторах — это «нормальная мировая практика».

По его словам, существует стандартная система уведомлений и «в этом нет ничего особенного».

Ранее СМИ со ссылкой на международное извещение для пилотов (NOTAM) написали о якобы введённых ограничениях на полёты в период с 20 по 24 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить