В Кремле прокомментировали сообщения об ограничении полётов над Крымом
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«Я не располагаю такой информацией», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.
При этом отметил, что на временной основе введение ограничений на воздушное движение в некоторых секторах — это «нормальная мировая практика».
По его словам, существует стандартная система уведомлений и «в этом нет ничего особенного».
Ранее СМИ со ссылкой на международное извещение для пилотов (NOTAM) написали о якобы введённых ограничениях на полёты в период с 20 по 24 апреля.