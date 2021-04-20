В МИД России объяснили ситуацию с проходом судов через Керченский пролив

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Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с проходом судов через Керченский пролив.
В МИД России объяснили ситуацию с проходом судов через Керченский пролив
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«Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, российская сторона действует, строжайшим образом следуя соответствующим договорённостям многостороннего характера и любым другим договорённостям, в которых участвует страна.

Отмечается, что, согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны России от 14 апреля, с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трёх районах Чёрного моря.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США «глубоко обеспокоены» таким запретом.

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