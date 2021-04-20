В Москве фонтаны подготовили к открытию сезона

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Фонтаны в Москве готовы к открытию сезона, сообщил 20 апреля заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
В Москве фонтаны подготовили к открытию сезона
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Об этом сообщают «Известия».

«Специалисты комплекса городского хозяйства завершили масштабные работы по подготовке к открытию сезона столичных фонтанов, которые по праву являются одним из символов Москвы. В городе сегодня насчитывается более 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические», — цитирует Бирюкова пресс-служба столичной мэрии.

Заммэра Москвы также пояснил, что в ходе подготовки фонтанов эксперты проводят диагностику фильтров, струеобразующих систем и насосного оборудования, осуществляют профилактический ремонт всех коммуникаций.

Как ранее сообщала НСН, в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».

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