В Нижний Новгород для участия в параде 9 мая доставили танк Т-34

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Военный парад 9 мая в Нижнем Новгороде откроет легендарный танк Т-34, который доставили из Московской области.
В Нижний Новгород для участия в параде 9 мая доставили танк Т-34
  • РИА Новости

Для участия в памятных мероприятиях боевая машина преодолела более 400 км, сообщает телеканал «Звезда».

В День Победы в Нижнем Новгороде по центральной улице торжественным маршем пройдут свыше 1,2 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), учащиеся академии МВД, МЧС, воспитанники кадетского корпуса, юнармейцы и другие.

В составе механизированной колонны будет задействовано 76 единиц различной боевой техники. Парад Победы откроет танк Т-34, за ним проследуют современные образцы военной техники: танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М», бронеавтомобили повышенной проходимости «Тайфун-К», «Рысь».

Ранее сайт Newinform сообщал, что на Балтийском флоте продолжают подготовку к параду Победы.

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