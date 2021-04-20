Главархив опубликовал имена награждённых медалью «За оборону Москвы» тружеников тыла

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что более полумиллиона имён тружеников тыла, награждённых медалью «За оборону Москвы», опубликовали в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».
Главархив опубликовал имена награждённых медалью «За оборону Москвы» тружеников тыла
  • © Wikimedia

Об этом сообщает «Москва 24».

Речь о людях, отличившихся при строительстве оборонительных сооружений на подступах к городу во время битвы под Москвой в 1942 году.

«И сегодня горожане могут увидеть имена своих родственников среди полумиллиона имён людей, которые совершили настоящий трудовой подвиг. И это не военнослужащие, а мирные жители — рабочие, инженеры, колхозники, служащие, студенты, домохозяйки. Треть всех награждённых — женщины и дети», — рассказала Анастасия Ракова.

Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщало, что Главархив подготовил выставку в честь Дня космонавтики.

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